Подписание меморандума состоялось в HUB4308 при участии главного сержанта воинской части 3057 Национальной гвардии Украины Игоря Шелепьонка, представителя ОО «Хаб 4308» Льва Кашперского, руководителя ФК «Локомотив» Киев Александра Егорова и футболистов клуба.

Футбольный клуб «Локомотив» Киев, 12-я бригада специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины и общественная организация «4308» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон и определяет ключевые направления совместной деятельности, направленной на поддержку военнослужащих и ветеранов, развитие детско-юношеского футбола, национально-патриотическое воспитание молодежи и реализацию социально значимых инициатив.

Для ФК «Локомотив» и ОО «4308» это сотрудничество не является новым. В течение года стороны уже реализовали ряд совместных проектов, среди которых спортивные мероприятия для детей и военных, благотворительные турниры и инициативы с участием болельщицкой общины. Теперь партнерство выходит на новый уровень, и к нему официально присоединяется 12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет реализация социальных и ветеранских проектов. Стороны объединят усилия для поддержки военнослужащих и их семей, уделяя особое внимание детям защитников Украины и ветеранам, пострадавшим в результате российско-украинской войны. Важной составляющей партнерства станет организация благотворительных футбольных матчей, турниров и культурно-спортивных мероприятий, а также формирование здоровой, патриотически сознательной и упорядоченной культуры ультрас-движения.

Отдельное направление меморандума посвящено развитию детско-юношеского футбола. Партнеры совместно будут работать над развитием футбольной академии «Локомотива», способствовать патриотическому воспитанию детей и молодёжи, проводить совместные образовательные и обучающие мероприятия: лекции, мастер-классы, тренинги по доврачебной помощи, национально-патриотические учения и другие просветительские инициативы, а также заниматься поиском партнёров и меценатов для создания новых возможностей для юных спортсменов.

Главный сержант воинской части 3057 Национальной гвардии Украины Игорь Шелепьонок:

“Спорт является неотъемлемой частью жизни военнослужащих — и во время службы, и после неё здоровье и дух должны быть в тонусе. Уверен, что сотрудничество с футбольным клубом «Локомотив» будет полезно как для семей военных, так и для бойцов, которые вернулись к гражданской жизни и хотят продолжать заниматься спортом. Спорт объединяет, и я надеюсь, что совместными усилиями нам удастся реализовать много важных инициатив”.

Руководитель ФК «Локомотив» Киев Александр Егоров:

“Спортивные клубы не могут стоять в стороне от войны. Мы должны быть рядом с бойцами, ветеранами и их семьями, создавать возможности для реабилитации и всесторонне поддерживать детей военнослужащих, которые защищают Украину или отдали за неё свою жизнь. Именно такие дети занимаются в академии «Локомотива», которая насчитывает более 1200 юных футболистов. «Азов» — легендарное воинское подразделение, что защищает государство на самых горячих направлениях фронта, поэтому для нас велика честь і велика відповідальність бути частиною такого партнерства. Ця тристороння співпраця поєднає мужність, стійкість, спорт і залізний характер задля досягнення єдиної мети”.

Представник ГО «Хаб 4308» Лев Кашперський:

“Ми завжди підтримуємо соціальні та спортивні ініціативи, адже виховання здорової, патріотичної молоді є одним із ключових пріоритетів ГО «4308». Водночас нам важливо дбати і про своїх військовослужбовців, які отримали важкі поранення, проходять реабілітацію та повертаються до активного життя. Спорт є одним із найефективніших інструментів цього процесу, тому така співпраця має для нас принципове значення і велику цінність”.

Підписання меморандуму стало черговим кроком у розвитку спільної місії сторін — об’єднувати спорт, суспільство та військову спільноту навколо підтримки захисників України, виховання молодого покоління та розвитку українського футболу.