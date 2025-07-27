Нападающий харьковского Металлиста 1925 Алексей Сидоров самовольно покинул Украину, об этом сообщила пресс-служба клуба. Во второй половине сезона 2024/25 футболист выступал на правах аренды за Колос из Коваливки. Соглашение с этим клубом закончилось 30 июня 2025 года.

Поскольку харьковчане уже отправились на зарубежные сборы в Австрию до завершения аренды, Сидоров остался и начал подготовку с молодежной командой. Однако вскоре перестал посещать тренировки без объяснения причин.

Позднее представители игрока подтвердили, что он действительно покинул страну. Эту информацию подтвердил и сам Сидоров, сославшись на семейные обстоятельства. В данный момент Металлисту 1925 неизвестно, где находится футболист и каким образом он смог выехать за пределы Украины.

«У зв’язку з наведеним ФК Металіст 1925 Харків закликає Олексія Сидорова повернутися до виконання контрактних зобов’язань та повідомляє про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур проти протиправних дій футболіста», – йдеться у повідомленні.

Ранее Младен Бартулович подвел итоги сборов харьковского Металлиста 1925.