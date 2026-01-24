Сергей Разумовский

Украинский нападающий Артем Степанов, который сейчас выступает за Нюрнберг, может сменить команду уже этой зимой. Об этом сообщает Bild.

18-летний форвард выразил желание как можно скорее покинуть клуб и якобы стремится расторгнуть действующий контракт. Отмечается, что он хочет получить возможность продолжить карьеру в аренде в другом коллективе еще до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации источника, в Нюрнберге не исключают такого сценария и готовы пойти навстречу игроку в вопросе досрочного прекращения сотрудничества. Отмечается, что стороны могут договориться о расторжении контрактных обязательств в кратчайшие сроки, чтобы Степанов имел время оформить переход и успеть присоединиться к новому клубу уже в ближайшее время.

Степанов присоединился к Нюрнбергу летом 2025 года на правах аренды с Байера. В текущем сезоне он суммарно провел на поле 835 минут в 15 матчах, отметился двумя голами и оформил одну результативную передачу.