Франсишку Консейсау: «Показали, что команда — это не только 11 игроков»

Полузащитник сборной Португалии прокомментировал победу над Германией и поделился ожиданиями от финала Лиги наций

около 17 часов назад

rt

Франсишку Консейсау, который сравнял счет в полуфинальном матче Лиги наций против Германии (2:1), отметил вклад игроков, вышедших на замену, в важную победу своей команды.

— Тренер сказал мне просто быть собой. Думаю, я вышел на поле, чтобы помочь команде благодаря своим навыкам. Помочь тем, что я умею делать. Думаю, со своей задачей справились все, кто выходил на замену. Мы показали, что команда — это не только 11 футболистов.

О финале

— Это будет сложный матч. И Франция, и Испания — очень сильные соперники. У каждой из этих сборных есть свои преимущества. Но мы должны думать о себе, о своей игре. И постараемся победить, — передает слова хавбека сборной Португалии официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Португалии встретится с победителем пары Испания - Франция. Решающий поединок запланирован на 8 июня.
 

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