Павел Василенко

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко может стать игроком Фулхэма, который также базируется в Лондоне.

Как сообщает GiveMeSport, Фулхэм ищет варианты усиления команды. Арсенал же готов продать Зинченко за сумму около 15 миллионов фунтов.

Отмечается, что Фулхэм ведет переговоры с представителями Александра с начала июня и сейчас рассматривает возможность сделать официальное предложение.

В прошлом сезоне 28-летний Зинченко сыграл 789 минут в 23 матчах за свой клуб, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арсенал стал вторым в АПЛ, а Фулхэм финишировал на 11-м месте.