Арсенал и Ньюкасл провели контрольную встречу в Сингапуре в рамках подготовки к новому сезону 2025/26.

Первым отличился новичок Ньюкасла Энтони Эланга, который вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва лондонский клуб сумел переломить ход поединка и выйти вперед.

Во втором тайме Джейкоб Мерфи сравнял счет, но вскоре Мартин Эдегор уверенно реализовал пенальти, поставив точку в матче 3:2 в пользу Арсенала. Отметим, что Александр Зинченко появился на поле при счете 2:2 на 70-й минуте.

В ближайшее время оба коллектива проведут еще по одной товарищеской встрече. Уже в среду Ньюкасл сыграет против сборной звезд южнокорейской лиги, а на день позже Арсенал встретится с Тоттенхэмом в Гонконге.

Товарищеский матч

Арсенал – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мерино, 33, Мерфи, 35 (аг), Эдегор, 84 (пен) – Эланга, 6, Мерфи, 58

Ранее сообщалось, что Зинченко по просьбе Артеты готов остаться в Арсенале.