Журналист: «У Зинченко большая зарплата, поэтому Арсеналу будет трудно от него избавиться»
Грэм Бэйли — о ситуации с украинцем в лондонском клубе
около 10 часов назад
Главный корреспондент издания TBR Football Грэм Бейли прокомментировал трансферную ситуацию вокруг украинского защитника Александра Зинченко.
— С Зинченко будет сложно расстаться, а вот Кивьор уйдет. Подписание Якуба не будет очень дорогим, потому что у него небольшая зарплата. У Зинченко ситуация другая — у него большая зарплата, поэтому будет трудно. Думаю, эта история затянется до августа, и, вероятно, это будет аренда, если клубу удастся от него избавиться. Но это не точно, потому что он сидит на больших деньгах, — отметил Бейли.
В сезоне 2024/2025 Александр Зинченко провел 23 матча в составе Арсенала, отличившись голом и результативной передачей. Контракт украинца с клубом действителен до лета 2026 года.
Также, после разговора с главным тренером Артетой Зинченко дал согласие остаться в Арсенале.
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