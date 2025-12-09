Известный футбольный журналист, телеведущий и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча предпоследнего тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев.

Я не исключаю возможности, что по сравнению с теми футболистами, которые вышли на Кудривку, я не думаю, что особенно какие-то изменения будут. Я думаю, что те же футболисты и выйдут. А это практически молодежь. И эта молодежь должна показать, на что она способна на уровне Фиорентины.

Сейчас у Фиорентины, даже на последнем месте, футболисты, как по мне, выше всех футболистов, которые есть в киевском Динамо. Но сильнее ли они в потенциале?

Возможно, здесь как раз нужно проявлять свой потенциал. Я хочу увидеть этот состав. Я хочу увидеть эту игру. Я хочу увидеть эту интригу. Я хочу увидеть это желание. Тогда можно будет о чем-то говорить. Это хорошее испытание для Костюка.