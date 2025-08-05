Галатасарай начал переговоры с ПСЖ по поводу российского вратаря
Турецкий клуб сосредоточился на трансфере
около 1 часа назад
Галатасарай начал переговоры с Пари Сен-Жермен по поводу возможного трансфера российского вратаря Матвея Сафонова.
По информации турецкого журналиста Сулеймана Родопа, изначально стамбульцы присматривались к Джанлуиджи Доннарумма, но после первых обсуждений изменили направление и вышли на ПСЖ с интересом к Сафонову.
Недавно Сафонов перешел в французский клуб из Краснодара, но высокая конкуренция на позиции вратаря заставила руководство парижан рассматривать аренду или даже полноценный трансфер россиянина.
Галатасарай активно ищет нового надежного кипера перед началом сезона, и 25-летний голкипер сборной России в настоящее время рассматривается как приоритетный кандидат.
Ранее сообщалось, почему ПСЖ затягивает трансфер Заборного.
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