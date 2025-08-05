Галатасарай начал переговоры с Пари Сен-Жермен по поводу возможного трансфера российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации турецкого журналиста Сулеймана Родопа, изначально стамбульцы присматривались к Джанлуиджи Доннарумма, но после первых обсуждений изменили направление и вышли на ПСЖ с интересом к Сафонову.

Недавно Сафонов перешел в французский клуб из Краснодара, но высокая конкуренция на позиции вратаря заставила руководство парижан рассматривать аренду или даже полноценный трансфер россиянина.

Галатасарай активно ищет нового надежного кипера перед началом сезона, и 25-летний голкипер сборной России в настоящее время рассматривается как приоритетный кандидат.

Ранее сообщалось, почему ПСЖ затягивает трансфер Заборного.