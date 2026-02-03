Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини затронул вопрос травм в современном футболе после матча Ромы против Удинезе (0:1).

– Футбол неизбежно приводит к травмам. Растяжения мышц всегда существовали, так же как и растяжения коленей и лодыжек. Сегодня они, возможно, случаются чаще, потому что мы играем вдвое больше матчей, но если посмотреть на проценты, то, вероятно, травмы всегда были такими же: вывихи, удары, проблемы с коленями и лодыжками.

Наука так и не смогла сократить время восстановления вдвое – при мышечной травме, как и много лет назад, требуется минимум три недели. Сегодня у нас намного точнее диагнозы, но иногда случаются неудачи, из-за чего игроки выбывают из игры из-за, казалось бы, незначительных проблем.

Очевидно, проводится много матчей. Этого хотят телевидение и публика, поэтому система работает так же. Фактически это риски. Однако нет ничего, что с уверенностью доказывало бы, что другой подход предотвратил бы травмы. Это статистическое наблюдение, но не абсолютная уверенность, – приводит слова Гасперини пресс-служба «Ромы».