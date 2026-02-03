Гасперини: «На восстановление при мышечной травме, как и много лет назад, требуется по меньшей мере три недели»
Итальянский тренер Ромы оценил влияние ритма современных матчей на игроков
35 минут назад
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини затронул вопрос травм в современном футболе после матча Ромы против Удинезе (0:1).
– Футбол неизбежно приводит к травмам. Растяжения мышц всегда существовали, так же как и растяжения коленей и лодыжек. Сегодня они, возможно, случаются чаще, потому что мы играем вдвое больше матчей, но если посмотреть на проценты, то, вероятно, травмы всегда были такими же: вывихи, удары, проблемы с коленями и лодыжками.
Наука так и не смогла сократить время восстановления вдвое – при мышечной травме, как и много лет назад, требуется минимум три недели. Сегодня у нас намного точнее диагнозы, но иногда случаются неудачи, из-за чего игроки выбывают из игры из-за, казалось бы, незначительных проблем.
Очевидно, проводится много матчей. Этого хотят телевидение и публика, поэтому система работает так же. Фактически это риски. Однако нет ничего, что с уверенностью доказывало бы, что другой подход предотвратил бы травмы. Это статистическое наблюдение, но не абсолютная уверенность, – приводит слова Гасперини пресс-служба «Ромы».
Напомним, украинский нападающий Ромы Артем Довбик выбыл на длительный срок из-за повреждения левого бедра.
