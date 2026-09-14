Павел Василенко

В матче шестого тура УПЛ киевское Динамо на своем поле принимало Эпицентр из Каменца-Подольского. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

В конце первого тайма отличился вингер Динамо Андрей Ярмоленко, для которого этот гол стал 124-м в чемпионатах Украины. По этому показателю он догнал легенду киевского клуба Максима Шацких, который занимал первое место в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ.

Во втором тайме Динамо забило еще два мяча – отличились Джанстин Лонвейк и Матвей Пономаренко.

Динамо поднялось на четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, тогда как Эпицентр остается на шестой позиции.

УПЛ, 6-й тур

Динамо – Эпицентр – 3:0

Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85.