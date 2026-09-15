Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов.

«Мы никогда не будем полностью готовы к Лиге чемпионов, и я объясню, что имею в виду. Мы не сможем быть полностью готовыми с учетом всех аспектов, которые нас окружают, однако можем как можно лучше функционально подготовиться к каждому отдельному противостоянию. По моему убеждению, сегодня мы хорошо действовали в атаке, однако одно дело — играть в атакующий футбол при 3 000 болельщиков и даже не на полупустом, а на почти полностью пустом стадионе, совсем другое дело — выходить на переполненные арены европейских топ-команд. Для нас, как я сказал, попадание в топ-24 — это мечта и одновременно цель, к которой мы стремимся и приложим все усилия, чтобы её достичь.

Мы понимаем, что должны представлять Украину на международной арене, несмотря на все обстоятельства, которые нас сопровождают. В коем случае не хочу, чтобы это восприняли как упрек другим командам, но в конкретно текущем сезоне мы — единственный коллектив, который представляет Украину на международной арене. Наша логистика и весь игровой ритм осложнены этим фактом, вместе с тем мы переходим к графику, где матчи через второй день на третий. Нас ожидает противостояние в Кубке, и мы преодолеем путь в пять часов, а в воскресенье примем ЛНЗ.

Мы признаем такие реалии и, как по мне, логично, что в какой-то момент у кого-то из игроков будет спад физической формы и оптимальной готовности — это та реальность, с которой мы должны смириться и с нашей стороны предложить лучшие решения. Как я не раз подчеркивал на пресс-конференциях, если бы мне предложили «Донбасс Арену» с её 40 тысячами болельщиков, то ставил бы минимальную цель — попасть в топ-8», — цитирует Турана клубная пресс-служба.