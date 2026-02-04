Киевское Динамо U-19 проведет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2025/26 против Атлетико U-19.

Поединок состоится 4 февраля и начнется в 11:00. Игра пройдет на стадионе Мардан в турецкой Анталье.

В осенней части турнира Динамо U-19 успешно преодолело основной этап, одержав победы над шведским Броммапойкарна U-19 со счетами 1:0 и 2:1, а также над шотландским Хиберниан U-19 1:0 и 1:1.

Мадридский Атлетико U-19 по итогам основного раунда занял седьмое место, набрав 13 очков в шести матчах.

Видеотрансляцию матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19 обеспечит клубный видеосервис Dynamo TV. Также ключевые моменты встречи будут доступны в режиме LIVE в Telegram.