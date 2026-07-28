Чемпионат мира-2026 – первый турнир с увеличенным количеством участников, поэтому болельщиков ожидало рекордное количество матчей. За финалом следили миллионы зрителей, а держать руку на пульсе событий многим помогали новости спорта. За полтора месяца мундиаль подарил десятки ярких моментов и личных подвигов футболистов. Одни боролись за командные трофеи, другие получали персональные награды, а кто-то запомнился лишь одним, но решающим эпизодом.

«Золотая бутса» Мбаппе

Мбаппе стал самым точным форвардом ЧМ-2026 и вошел в историю как первый нападающий, который получил этот приз дважды. Свой вклад он делал постепенно: сначала дважды поразил ворота во время встречи группового этапа против Сенегала, затем добавил еще два мяча в поединке с Ираком. Точку в бомбардирской гонке он поставил в противостоянии за 3-е место, оформив дубль в сумасшедшей концовке матча, где англичане все же победили со счетом 6:4.

Родри – самый сильный на поле

У Родри статистика скромнее, чем у форвардов, но именно вокруг него строился успех чемпионов. Испанцы удерживали центр поля «железной хваткой» на протяжении всего чемпионата мира и пропустили лишь один мяч за восемь поединков. Для Родри это не первая значимая награда в карьере – ранее он уже становился обладателем «Золотого мяча».

Унаи Симон – лучший голкипер ЧМ-2026

Он завоевал желанную «Золотую перчатку» как самый надежный вратарь. За весь турнир Симон пропустил лишь один гол – в игре против Бельгии. Семь «сухих» матчей подряд – это рекорд соревнований и одна из главных причин, почему защита испанцев оказалась непоколебимой.

Пау Кубарси – открытие среди молодежи

Самым сильным футболистом до 21 года стал девятнадцатилетний защитник Пау Кубарси. Несмотря на юный возраст, он вошел в когорту лидеров испанской обороны и провел свой первый мундиаль наравне с гораздо более опытными партнерами.

Статистика и вклад других лидеров

Лионель Месси снова вывел аргентинцев в финал (третий подряд для команды). 8 голов и 4 результативные передачи сделали его одним из ключевых претендентов на «Золотой мяч». Решение отдать награду Родри вызвало много споров. В решающей битве Месси не удалось отличиться, и Испания взяла верх в дополнительное время.

Джуд Беллингем отметился семь раз, что стало лучшим показателем для англичан на одном мировом форуме. Именно его дубль в дополнительное время четвертьфинала против Норвегии вывел Англию в полуфинал, а последний гол в безумной «перестрелке» против Франции стал символической точкой в его выступлении.

Эрлинг Холанд впервые в своей длительной карьере сыграл на чемпионате мира, так как норвежцы вернулись на турнир через 28 лет. Холанд уверенно поразил ворота соперников 7 раз и вел свою команду в четвертьфинал, что стало историческим успехом для сборной.

Заключительная часть чемпионата мира-2026 показала, что индивидуальное мастерство звезд и слаженность коллектива одинаково важны. Испанцы завоевали трофей благодаря командной работе и надежной защите, а персональные награды распределились между представителями разных стран: от снайпера Мбаппе до ветерана Месси и открытия турнира – Холанда. Именно сочетание этих историй сделало нынешний мундиаль

особенным.