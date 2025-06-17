Чемпионат Европы U21. Групповой этап. Вторник, 17 июня, 22:00:

Испания - Италия, Pinnacle888 предлагает такие коэффициенты

Самые успешные команды в истории молодежного чемпионата Европы U21 – Испания и Италия (по пять титулов) – стали первыми четвертьфиналистами Евро-2025, добыв по две победы в стартовых матчах группы A.

Испания второй раз подряд начинает молодежное Евро с двух побед, гарантировав себе место в плей-офф уже в седьмой раз за последние восемь розыгрышей. Каждый из предыдущих шести раз испанцы доходили как минимум до полуфинала, так что ожидания от Ла Рохиты высоки – команда может единолично возглавить историческую таблицу победителей.

Однако этот путь не обошелся без драмы: Испания не реализовала пенальти в первом тайме и первой пропустила в матче против Румынии, но два гола в конце основного времени позволили одержать волевую победу 2:1 в субботу. Даже в стартовом туре против Словакии (3:2) решающий мяч был забит на 90-й минуте – команда Санти Дении держит своих болельщиков в напряжении.

Италия, которая выиграла оба своих матча со счетом 1:0, напротив проводит более спокойную кампанию. Это впервые с 2013 года, когда Скуадра Адзуррина берет максимум очков в двух стартовых турах группового этапа молодежного Евро. Тогда итальянцы завершили группу ничьей 1:1 и дошли до финала, где уступили Испании.

Это поражение – часть серии из шести неудач в десяти последних личных встречах с испанцами (В2, Н2), так что подопечных Кармине Нунциати ждет серьезное испытание перед возможным матчем плей-офф против Германииили Англии. Впрочем, форма Италии впечатляет: команда потерпела лишь одно поражение в 12 последних матчах (В7, Н4). Однако для победы в группе ничья будет недостаточна – Италия уступает Испании по количеству забитых мячей и финиширует второй в случае ничейного результата.

Игроки, за которыми стоит следить: Матео Джозеф может принести спокойствие на старте – шесть последних голов за молодежную сборную он забил еще до перерыва, причем три из них становились последними в матчах Испании. Его одноклубник по Лидсу Вилфрид Гнонто ассистировал в последнем голе Италии и имеет пять результативных действий (Г3, А2) в пяти последних матчах за клуб и сборную.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап. Четверг, 19 июня, 22:00:

Интер (Майами) - Порту,

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Группа A на Клубном чемпионате мира (КЧМ) точно не порадовала зрелищностью в первом туре – оба матча завершились со счетом 0:0. Поскольку все четыре команды имеют по одному очку, Интер Майами и Порту прекрасно осознают, что победа приблизит их к выходу в плей-офф.

Хотя Интер Майами не проводил первый матч на домашнем стадионе, игра состоялась в Майами, так что теперь, отправляясь в Атланту, они впервые сыграют действительно на выезде. Тем не менее, этот стадион вызывает приятные воспоминания – в марте Интер Майами обыграл здесь Атланту со счетом 2:1.

В первом туре они избежали поражения от Аль-Ахли благодаря отбившему пенальти в исполнении Оскара Устари, и это спасение продлило их серию без поражений до четырех матчей (В2, Н2). Настроение в команде позитивное.

Порту в своем первом матче сошелся с Палмейрасом и, как и Интер Майами, имел некоторую долю везения, чтобы не проиграть. 30-кратные чемпионы Португалии могут считать, что предстоящий соперник – удобнее, и рейтинги Opta это подтверждают. Палмейрас занимает 74-е место в мировом рейтинге Opta, тогда как Интер Майами гораздо ниже – 153-е, существенно уступая Порту, которые находятся на 58-й строчке. Тем не менее, победа не гарантирована – Порту выиграл лишь один из последних пяти матчей на нейтральном поле в серьезных еврокубках или международных турнирах (Н2, П2).

Эти команды еще никогда не встречались друг с другом.

Ключевые игроки и потери: Луис Суарес из Интер Майами имеет пять забитых мячей на счету в истории КЧМ, и продолжение этой серии может принести успех – его последние 15 матчей с голами завершались победами клуба.

Вратарь Порту Клаудио Рамуш надеется повторить свою игру в первом туре, когда пять сейвов против Палмейраса принесли ему звание игрока матча.

Интер Майами будет без Жорди Альбы, победителя КЧМ-2015, тогда как Порту потеряет важного игрока средней линии – Марко Груича, который до сих пор не восстановился после травмы пятки.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап. Воскресенье, 22 июня, 22:00:

Реал - Пачука, Pinnacle888 предлагаеттакие коэффициенты

Реал Мадрид и Пачука снова встретятся менее чем через полгода после финала Межконтинентального кубка, в котором испанцы праздновали уверенную победу 3:0. Тогда голами отметились Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус Жуниор. Но теперь, в Группе H Клубного чемпионата мира-2025, мексиканцы жаждут реванша.

Вместе с Реалом и Пачукой, группу H также сформировали Зальцбург и Аль-Хиляль. Все четыре клуба имеют амбиции на выход в плей-офф, но матч испанцев с мексиканцами должен стать центральным противостоянием группового этапа.

На кого обратить внимание в Пачуке: главным атакующим оружием остается ветеран Саломон Рондон, который забил 15 мячей в текущем сезоне.

На левом фланге угрозу несет Уссама Идрисси, а дополняют фланговую линию Алан Баутииста, Джон Кеннеди и Кенеди (арендован у Реал Вальядолид).

В центре поля действуют Агустин Паласино и Элиас Монтьель, с ротационной опцией в виде Сантьяго Хоменченка.

Лидером обороны является Эдуардо Баурманн, а также Карлос Морено, Луис Родригес, Серхио Баррето и Брайан Гонсалес.

Для Пачуки это шанс не только на реванш, но и на громкое заявление о себе на глобальной арене. Команда Хайме Лосаноне скрывает амбиций пройти как можно дальше на турнире. В то же время Реал Мадрид, уже будучи фаворитом, не имеет права на ошибку, ведь стремится к еще одному клубному титулу.