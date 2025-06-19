Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился мыслями об украинском вингере команды Михаиле Мудрыке, чья вторая допинг-проба оказалась положительной.

«К нему сохраняется доверие. Михаил – игрок Челси, и пока он остаётся игроком Челси, я ему буду доверять. И это касается не только Мудрика, а всех игроков. Михаил – игрок Челси. Всё, что могу сказать.

Когда последний раз с ним разговаривал, он был в порядке. Не было чувства, что что-то не так. Надеюсь, мы скоро свяжемся с ним», – заявил Энцо Мареска на предматчевой пресс-конференции.