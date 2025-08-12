На рядовой матч польского чемпионата прибыл новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который был активным фанатом Лехии параллельно с политической карьерой.

Все началось с гола украинца Богдана Вьюнника в начале поединка. Экс-нападающий молодежной сборной Украины помог Бобчеку направить мяч в ворота Мотора, опередив защитника команды из Люблина.

Кроме Вьюнника в составе Лехии на поле вышли Максим Дьячук и Иван Желизко. Богдан Сарнавский и Антон Царенко не попали в заявку на матч с Мотором.

Преимущество в 1 гол хозяева умудрились растратить перед перерывом, пропустив дважды от Мотора. В добавленное время к первому тайму Бобчек сделал счет равным.

В начале второй 45-минутки Мотор снова повел в счете, но Лехия смогла в итоге свести игру к ничьей.

Экстракласа. 4 тур

Лехия - Мотор 3:3

Голы: Вьюнник, 3, Бобчек, 45+1, Мена, 79 - Чубак, 38, Иво, 41, Вольский, 53