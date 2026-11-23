Забарный обратился к звезде ПСЖ Дуе после серьезной травмы игрока
Что написал украинец?
Защитник ПСЖ Илья Забарный выразил поддержку одноклубнику Дезирé Дуэ после травмы, которую французский футболист получил в матче чемпионата Франции. Украинец обратился к партнеру по команде и пожелал ему вернуться на поле более сильным.
21-летний атакующий игрок получил повреждение колена во время встречи 11-го тура Лиги 1 против Ниццы. Несмотря на травму, Дуэ успел отличиться голом в поединке, который завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. По предоставленной информации, у футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки. Забарный в своем Instagram дал понять, что верит в восстановление своего одноклубника.
Ты вернёшься сильнее, ДД.
Ранее защитник также высказывался о том, сколько времени может понадобиться сборной Украины, чтобы усвоить требования Мальдеры.
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