Гол-красавец экс-футболиста Кривбаса не спас от поражения в Лиге конференций. Видео
КСУ Краёва уступила Сараево
около 10 часов назад
Александр Романчук / Фото - Университатя Крайова
Украинский центрбек Александр Романчук отметился голом в составе КСУ Крайова в поединке 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Сараево (1:2).
Экс-футболист Кривбасса помог Крайове сократить отставание в счете ударом из-за пределов штрафной Сараево.
Также в этом матче принял участие экс-вратарь Ворсклы Павел Исенко, для которого это был второй поединок после смены клуба.
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