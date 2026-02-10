Сергей Разумовский

В 21-м туре португальской Примейры Порту и Спортинг разошлись миром в центральном матче, так что расклад сил в верхней части таблицы фактически не изменился.

Команды долго не могли открыть счет, играя осторожно и пытаясь не допустить фатальной ошибки, ведь на кону были не только очки, но и психологическое преимущество в чемпионской гонке. После перерыва Порту постепенно добавил в интенсивности, а решающий момент, казалось, наступил на 77-й минуте. Именно тогда хозяева смогли конвертировать один из своих шансов в гол: дебютант Секо Фофана удачно завершил атаку и вывел команду вперед, подарив трибунам Драгау ощущение, что лидер удерживает сверхважную победу.

Однако Спортинг не сдался и вырвал ничью уже в компенсированное время, когда матч подходил к финальному свистку. На 90+10-й минуте гости получили право на пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь Порту Диегу Кошта, но эпизод не был завершен: Луис Хавьер Суарес первым оказался на добивании и с близкого расстояния переправил мяч в сетку, сравняв счет в самый поздний момент встречи.

В итоге Порту, ведущий гонку за своим 31 чемпионским титулом, не смог выиграть уже второй матч подряд, однако сохранил первую позицию — у команды 56 очков. Спортинг идет вторым и, как и прежде, отстает от лидера на четыре балла. Третье место занимает Бенфика Георгия Судакова и Анатолия Трубины, имеющая семиочковый дефицит от вершины турнирной таблицы.

Чемпионат Португалии, 21-й тур

Порту – Спортинг 1:1

Голы: Фофана, 77 – Луис Хавьер Суарес, 90+10