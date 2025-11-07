Сергей Разумовский

В третьем туре общего этапа Лиги конференций Университатя Крайова на выезде минимально обыграла венский Рапид. Единственный мяч на 37-й минуте забил украинский защитник Александр Романчук, вовремя подключившись к атаке и ударом головой пробив ворота хозяев. После перерыва гости дисциплинированно отработали в обороне и сохранили положительный результат.

К вашему вниманию обзор матча.

Романчук, помимо гола, идеально выполнил 3/3 подкатов и 3/3 воздушных единоборств, совершил четыре перехвата, отдал 36 точных пасов из 48 (75%). Украинец получил оценку 8.6 и стал лучшим игроком матча.

Вратарь Университати Павел Исенко, сделал один сейв и оформил «клин шит». Оценка еще одного украинца в составе румынского клуба составила 7.1 балла.

Университатя набрала четыре очка и пробилась в топ-24 команд. Рапид с нулем остается последним.

Лига конференций. Общий этап, третий тур

Рапид Вена – Университатя Крайова 0:1

Гол: Романчук, 37