Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Лилль дома одолел Фрайбург.

Матч был максимально прагматичным, почти без риска. Ничья устраивала обе стороны: французам она гарантировала место в плей-офф, а немцам сохраняла беспроигрышную серию и позицию в топ-8. Поэтому первый тайм прошел фактически без остроты — без ударов в створ и с мизерными показателями ожидаемых голов, когда Лилль преимущественно контролировал мяч, а Фрайбург не форсировал прессинг.

После перерыва игра немного оживилась несколькими ударами из пределов штрафной, но снова быстро вернулась к осторожному сценарию. Ключевой момент произошел после удаления Эггештайна, который грубо сыграл против Фернандес-Пардо, и Фрайбург около 20 минут доигрывал в меньшинстве. Уже в концовке Фернандес-Пардо заработал пенальти на Ирье, а Жиру уверенно реализовал одиннадцатиметровый, принесший Лиллю победу 1:0.

Несмотря на поражение, Фрайбург с 17 очками все равно удержал место в восьмерке лучших. Лилль (12) пробился в топ-24.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Лилль – Фрайбург 1:0

Гол: Жиру, 90+2 (пен.)

Лилль: Озер, Вердонк (Перро, 82), Манди, Нгуа, Сантуш, Коррейя (Жиру, 82), Буадди, Андре, Мюко, Гаральдссон, Фернандес-Пардо

Фрайбург: Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Трой, Манзамби (Остерхаге, 82), Эггештайн, Гриффо (Шерхант, 59), Судзуки (Юнг, 83), Бесте (Ир'е, 72, Адаму (Матанович, 60)

Предупреждения: Андре, Гаральдссон

Удаление: Эггештайн 74