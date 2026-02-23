Сергей Разумовский

В 25-м туре испанской Ла Лиги Депортиво Алавес и Жирона сыграли вничью 2:2. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте: Боэ открыл счет и заставил каталонцев быстро перестраиваться, чтобы вернуть контроль над игрой.

Жирона отыгралась на 31-й minute благодаря Владиславу Ванату. После подачи углового и скидки Витселя украинец оказался в нужном месте и поразил пустые ворота. Для Ваната это был единственный удар в матче — и он стал результативным: в целом форвард провел на поле 68 минут, имел всего 12 касаний мяча (только одно — в штрафной соперника), отдал 9 точных передач из 10 (90%) и получил оценку 7.4.

Во втором тайме Жирона уже повела в счете: на 73-й минуте Виктор Цыганков во время быстрой атаки выскочил один на один и реализовал момент. Украинский вингер отыграл 84 минуты, нанес два удара (еще один был заблокирован), сделал 51 касание мяча (три — в штрафной соперника), отдал 26 точных передач из 31 (84%), выиграл 5 из 8 единоборств на земле и получил оценку 7.7.

Однако удержать победу гости не смогли. На 89-й минуте Боэ оформил дубль и спас Алавес от поражения. Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке запасных.

После этой ничьей Жирона имеет 30 очков и остается в нижней десятке в турнирной таблице, тогда как Алавес с 27 баллами идет 14-м.

Ла Лига, 25-й тур

Депортиво Алавес – Жирона 2:2

Голы: Боэ, 5, 89 – Ванат, 31, Цыганков, 73

Алавес: Сивера, Хонни, Парада, Теналья, Юси, Бланко (Гевара, 88), Ибаньес (Суарес, 77), Перес (Калебе, 77), Аленья (Манас, 88), Мартинес, Боэ.

Жирона: Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Витор Роке, Ринкон, Витсель, Мартин (Эчеверри, 61), Лемар (Бельтран, 61), Хиль (Франсес, 84), Ванат (Унахи, 68), Цыганков (Стуани, 85).

Предупреждения: Мартинес 12, Юси 50 – Эчеверри 76, Бельтран 84

Обзор матча будет доступен на странице события Алавес – Жирона.