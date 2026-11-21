Лидс благодаря дублю Окафора одержал выездную победу над Челси
Единственный гол за синих забил Эмега
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле уступил Лидсу.
Команда из Лондона открыла счет в первом тайме усилиями Эмануэля Эмеги, однако через три минуты Ноа Окафор восстановил равновесие. Также в первой половине игры из-за травмы поле покинул полузащитник Челси Мойзес Кайседо.
После перерыва Лидс вышел вперед благодаря реализованному Калвертом-Льюином пенальти, а через шесть минут Окафор оформил дубль. В компенсированное время окончательный счет установил Бренден Аронсон.
АПЛ. 11-й тур
Челси – Лидс – 1:4
Голы: Эмега, 25 – Окафор, 28, 59, Калверт-Льюин, 53, пен., Аронсон, 90+1
В 12-м туре Челси 27 ноября сыграет на выезде против Ноттингем Форест, а Лидс 28 ноября примет Ковентри.
Манчестер Сити потерял очки дома. Фулхэм прервал серию из десяти поражений подряд.
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