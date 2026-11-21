Денис Седашов

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле уступил Лидсу.

Команда из Лондона открыла счет в первом тайме усилиями Эмануэля Эмеги, однако через три минуты Ноа Окафор восстановил равновесие. Также в первой половине игры из-за травмы поле покинул полузащитник Челси Мойзес Кайседо.

После перерыва Лидс вышел вперед благодаря реализованному Калвертом-Льюином пенальти, а через шесть минут Окафор оформил дубль. В компенсированное время окончательный счет установил Бренден Аронсон.

АПЛ. 11-й тур

Челси – Лидс – 1:4

Голы: Эмега, 25 – Окафор, 28, 59, Калверт-Льюин, 53, пен., Аронсон, 90+1

В 12-м туре Челси 27 ноября сыграет на выезде против Ноттингем Форест, а Лидс 28 ноября примет Ковентри.

Манчестер Сити потерял очки дома. Фулхэм прервал серию из десяти поражений подряд.