Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук рассказал о будущем Ярослава Ракицкого в команде и дал понять, что защитник больше не будет выступать за моряков в нынешнем сезоне Первой лиги.

У меня с Ракицким был разговор еще до начала подготовки команды. После общения я сказал, что жду его 25 января, когда команда соберется на базе. Ракицкого в Черноморце сейчас нет. Поэтому не вижу смысла дальше об этом говорить. Будем что-то думать, — приводит слова Романа Григорчука Sport-express.ua.

Стоит отметить, что Ярослав Ракицкий имеет действующий контракт с Черноморцем до 30 июня 2026 года, однако решил не возвращаться из отпуска в одесскую команду. Сам футболист ситуацию не комментирует.

По информации телеграм-канала AmanVIBE, сразу три клуба из Казахстана проявляют интерес к 36-летнему защитнику.

После 18 туров Черноморец набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре одесситы дома примут ЮКСА, базовая дата матча — 21 марта.

Ярослав Ракицкий провел в составе Черноморца 26 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.