Сергей Разумовский

Основным кандидатом на должность главного тренера Черноморца был и остается Роман Григорчук. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

60-летнего специалиста должны официально представить в Одессе уже на следующей неделе. Параллельно клуб готовит кадровые изменения и во второй команде: ожидается, что новым наставником Черноморца-2 станет воспитанник одесситов Денис Колчин. Последними местами его работы были юношеская команда Руха и женский клуб Систерс, где он получил практику в ежедневной работе с молодежью и построении тренировочного процесса.

В настоящее время оба специалиста занимаются формированием своих тренерских штабов. С высокой вероятностью Колчину, как и во время работы в Систерс, будет помогать Семен Альтман. Что касается штаба Григорчука, то называются две фамилии, которые могут войти в него в ближайшее время: Сергей Политыло и тренер вратарей Андрей Глущенко. Оба уже работали с Григорчуком в ЛНЗ и в настоящее время, по имеющейся информации, остаются в структуре черкасского клуба.

В ближайшие дни должна появиться ясность, кто еще дополнит штаб Григорчука в Черноморце. В частности, открытым остается вопрос, будут ли среди его помощников привычные для него фигуры Михаила Савки и Степана Матвиева, которые ранее входили в круг ближайших соратников тренера.

Ранее Черноморец прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Кучером.