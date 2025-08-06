Павел Василенко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступает за уход, либо путем продажи, либо в аренду, 29-летнего Джека Грилиша, который в прошлом сезоне в основном играл на скамейке запасных.

Грилиш был готов уйти с 1 июля по согласию Гвардиолы, но пока ничего не произошло. Причина? Манчестер Сити пытается извлечь из его продажи как можно больше денег. Клуб требует непомерную сумму даже за возможную аренду.

Согласно данным The Times, недавно к нему обратились по поводу аренды в Эвертон на следующий сезон. Ответ, который он получил, удивил клуб украинского защитника Виталия Миколенко: 14 миллионов евро. Единственной уступкой со стороны Манчестер Сити было бы продолжение выплаты большей части зарплаты игрока, которая составляет 350 тысяч евро в неделю.

Сейчас «ириски» раздумывают, стоит ли вкладывать деньги, или они лучше потратят всю сумму на молодого и перспективного игрока.

Грилиш провел сложный сезон под руководством Гвардиолы: всего три гола в 32 официальных матчах и только 20 матчей в стартовом составе в Английской Премьер-лиге. Его участие представляет определенный риск.

Гвардиола даже не взял Грилиша на Клубный чемпионат мира, но требует за него 46 миллионов евро, если он сделает этот переход постоянным. Это значительно больше, чем его текущая рыночная стоимость, которая оценивается в 28 миллионов евро.