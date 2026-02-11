Защитник Оболони Максим Грисьо получил серьёзную травму во время последнего контрольного матча команды на учебно-тренировочном сборе в Турции. Футболист досрочно вернулся в Украину, сообщает источник в ФК Оболонь.

У игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Известно, что защитника уже прооперировали в одной из столичных клиник.

Впереди Максима ждёт долгий период реабилитации. Ожидается, что возвращение защитника пивоваров на поле состоится не ранее сентября 2026 года.

В текущем сезоне Грисьо провёл за Оболонь лишь два матча во всех турнирах и результативными действиями не отличился.