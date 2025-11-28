Гусев покинул Динамо вместе с Шовковским
Вчера Динамо уступило Омонии и Суркис принял судьбоносные решения
2 дня назад
В киевском Динамо произошли кадровые изменения: вместе с главным тренером Александром Шовковским команду покинул ассистент Олег Гусев. Вместе с ним завершили работу еще трое специалистов — Эмилиан Карас, Сергей Федоров и Мацей Кендзёрик.
Эти изменения стали продолжением перестановок, которые начались после поражения от Омонии в Лиге конференций. Именно тогда руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Александром Шовковским и всем его штабом.
Ранее сообщалось, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Костюк, который на протяжении многих лет возглавлял Динамо Ю-19.
Сейчас Динамо занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, а в Лиге конференций клуб находится на 27-й позиции.
