Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями после яркой победы над Ювентусом (5:2) в 3 туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Мы давно не показывали такой игры, как сегодня — как с мячом, так и без него. Игроки были преданы делу. Мы говорили о том, что должны улучшить, чтобы снова стать такими, какими были раньше.

Мы рады завершить групповой этап первыми в борьбе с топовой командой, которая это уже неоднократно доказывала — как раньше, так и в последних матчах.

Послушайте, это всего лишь один матч! Но я думаю, что сегодня, как никогда прежде, игроки снова почувствовали, что нам нужно делать, чтобы быть по-настоящему сильной командой. Весь секрет в этом! Не нужны слова или образы — они просто вышли на поле и сделали это.