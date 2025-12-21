Сергей Разумовский

В 16-м туре итальянской Серии А Фиорентина на своем поле разгромила Удинезе со счетом 5:1, сделав серьезную заявку на победу еще до перерыва. Уже в самом дебюте Окось оставил гостей в меньшинстве.

И это сразу сказалось на игре. Счет открыл Мандрагора, который вывел хозяев вперед на 21-й минуте, а ближе к завершению первого тайма преимущество флорентийцев стало заметным: отличился Гудмундссон, а в компенсированное время Ндур забил третий мяч.

После отдыха хозяева не сбавили оборотов, и Кин довел счет до разгромного, оформив дубль — сначала на 56-й минуте, а потом еще раз на 68-й. Удинезе смог ответить только одним голом: Соуле отличился на 66-й минуте, но этот мяч стал лишь короткой вспышкой на фоне уверенной победы хозяев.

Вашему вниманию обзор матча.

Фиорентина набрала девять очков и осталась последней в турнирной таблице. Удинезе с 21 баллом – 11-й.

Серия А, 16-й тур

Фиорентина – Удинезе 5:1

Голы: Мандрагора, 21, Гудмундссон, 42, Ндур, 45+4, Кин, 56, 68 – Соуле, 66

Удаление: Окось, 8