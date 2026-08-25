Сергей Разумовский

Украинский вингер Тимур Тютеров результативно начал новый сезон в составе молодежной команды Сандерленда. В матче первого тура АПЛ-2 его команда на выезде разгромила Ноттингем Форест со счетом 5:1.

21-летний атакующий игрок вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Тютеров забил пятый мяч Сандерленда, окончательно закрепив разгромное преимущество своей команды.

Для украинца эта встреча стала первой официальной игрой в новом сезоне. Нападающий активно участвовал в атакующих действиях и смог отметиться результативным действием уже на старте футбольной кампании.

В прошлом сезоне Тютеров выступал на правах аренды за Эксетер Сити, который играл в Лиге один – третьем по силе дивизионе Англии. За команду украинец провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, первая команда Сандерленда без Тютерова провалила старт АПЛ.