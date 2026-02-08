Сергей Разумовский

Вингер Динамо Анхель Торрес, который в настоящее время выступает в аренде за турецкий Эюпспор, отметился результативным действием в матче 21-го тура чемпионата Турции против Башакшехира.

В домашней игре Торрес отдал ассист на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, помогая своей команде сократить отставание. Однако избежать поражения Эюпспору не удалось — матч завершился со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Зельке и Шомуродов, тогда как единственный мяч Эюпспора забил Бозок после передачи Торреса. Отметим, что за несколько дней до этого, в среду, вингер оформил дубль в поединке Кубка Турции.

Чемпионат Турции, 21-й тур

Трабзонспор – Башакшехир 1:2

Голы: Бозок, 90+3 – Зельке, 14, Шомуродов, 53