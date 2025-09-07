Павел Василенко

Игрок Сампдории Алессандро Беллемо оказал первую помощь 34-летней польской туристке, на которую напали и ранили ножом. Инцидент произошел во вторник в родном в провинции Венеция.

Польская женщина, проживающая в Баварии, приехала в Италию, чтобы отдохнуть на морском побережье со своим мужем и ребенком. Вечером, когда семья находилась в арендованной квартире, она вышла на короткую прогулку со своей собакой. На боковой улице на нее напал мужчина в шлеме. Нападавший нанес ей десять ножевых ранений в голову, шею и спину. Несмотря на серьезные травмы, женщина сумела вызвать помощь. Нападавший сбежал на мотоцикле.

К счастью, неподалеку был 30-летний полузащитник Сампдории Беллемо. Во время отпуска в родном городе он услышал крики и сразу вышел на улицу, чтобы проверить, что произошло, сообщает Onet.

Беллемо вместе со своим братом бросился на помощь раненой женщине. По словам свидетелей, сначала полька была в сознании, но ее состояние быстро ухудшилось. Футболист и его брат оказали ей первую помощь и вызвали скорую.

«Мы отнесли ее почти до моего дома, а потом вызвали скорую. Сначала она была в сознании, но ее состояние ухудшалось. Она постоянно спрашивала о своей собаке», – рассказал Беллемо.

Скорая быстро прибыла на место происшествия, оказала женщине необходимую помощь и доставила ее в больницу. Врачи установили, что ее жизни ничего не угрожает, хотя травмы были серьезными.

Полиция быстро установила личность подозреваемого – 25-летнего мужчину, который, вероятно, страдает психическими расстройствами. Его арестовали и держат под стражей до дальнейших действий со стороны властей.

Власти также нашли собаку жертвы, которая в панике сбежала с места происшествия. Ее обнаружили сотрудники соседнего дома престарелых.