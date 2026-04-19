Сергей Разумовский

В 24-м туре украинской Премьер-лиги Кривбасс уверенно обыграл Рух на своем поле со счетом 3:0. Команда из Кривого Рога фактически обеспечила себе комфортное преимущество еще до перерыва, когда соперник дважды отметился автоголами.

Первый мяч в встрече был забит на 15-й минуте при довольно курьезных обстоятельствах. После передачи Алексея Товарницкого вратарь Руха Егор Клименко не сумел как следует среагировать, и мяч оказался в воротах гостей. Таким образом, именно вратарь львовской команды записал на свой пассив автогол, который открыл счет в матче.

Еще один неудачный эпизод для Руха произошел уже в компенсированное к первому тайму время. На третьей добавленной минуте защитник львовян Владимир Ясинский также срезал мяч в свои ворота, так что на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

После отдыха Кривбасс продолжил контролировать ход встречи и не позволял сопернику вернуть интригу. Окончательно вопрос о победителе был снят на 67-й минуте, когда хорватский оборонец Ян Юрчец точно исполнил штрафной удар. Мяч после его удара влетел в ближний угол ворот, и счет стал разгромным.

Ситуация для львовян осложнилась еще больше в заключительном отрезке матча. С 74-й минуты львовская команда играла в меньшинстве после удаления Алмазбекова, из-за чего шансов избежать поражения практически не осталось.

Благодаря этой победе Кривбасс набрал 40 очков и сократил отставание от Металлиста 1925 и Динамо, которые делят четвертую и пятую позиции, до четырех баллов. Рух с 20 очками остается в зоне переходных матчей и продолжает борьбу за сохранение места в элите.

УПЛ, 24-й тур

Кривбасс – Рух 3:0

Голы: Клименко, 15 (автогол), Ясинский, 45+3 (автогол), Юрчец, 67

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго (Бекавац, 87), Араухо (Шевченко, 16), Задерака, Каменский (Герберт, 46), Бар Лин (Майю, 80), Парако (Сек, 59), Мендоза (Мулик, 87)

Рух: Клименко, Роман, Товарницкий, Слюсар (Мужиловский, 46), Китель, Бойко, Клайвер (Невес, 46), Притула (Квас, 76), Ясинский, Таллес (Тутти, 80), Диалло (Алмазбеков, 46)

Предупреждения: Парако, Сек, Мендоза – Китель, Ясинский, Алмазбеков, Квас

Удаление: Алмазбеков, 74