Сергей Разумовский

Тремя поединками воскресенья, 30 ноября, завершился 18-й тур Первой лиги. Ингулец одержал выездную победу над тернопольской Нивой 1:0 и закрепился в зоне переходных матчей за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне. Судьба драматичной встречи решилась уже в компенсированное время: на 90+4-й минуте Фарасеенко реализовал свой момент и принес петровской команде важные три очка.

Нива могла спастись, но Демиденко на последних минутах не реализовал пенальти, удар с которого отразил Жилкина. Интересно, что тернополяне половину матча играли в меньшинстве из-за второго предупреждения Напуды. А на последних минутах составы уравнял Малиш.

В других поединках дня Феникс-Мариуполь на своем поле сыграл вничью с ЮКСА – 1:1. Сначала гости вышли вперед усилиями Западного на 86-й минуте, однако уже в добавленное время хозяева избежали поражения: на 90+1-й минуте Ременяк установил окончательный счет. Тем временем Агробизнес в Волочиске одержал минимальную гостевую победу над Металлистом. Единственный гол в Харькове был забит на 24-й минуте – Лень точным ударом обеспечил своей команде победу 1:0.

Ингулец набрал 36 очков и остался в зоне переходных матчей. Сразу за ним расположился Агробизнес (33).

Первая лига, 18-й тур

Феникс-Мариуполь – ЮКСА 1:1

Голы: Ременяк, 90+1 – Западный, 86

Металлист – Агробизнес 0:1

Гол: Лень, 24

Нива – Ингулец 0:1

Гол: Фарасеенко, 90+4

Удаления: Напуда, 42 – Малиш, 90+4