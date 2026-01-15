Сергей Разумовский

В 16-м туре итальянской Серии А Интер одержал минимальную победу над Лечче со счетом 1:0.

Встреча долго оставалась без голов, и гостям удавалось сдерживать атаки миланцев до конца матча. Единственный мяч в поединке был забит на 78-й минуте: результативный удар нанес Эспозито, принеся "нерадзурри" три очка.

Интер набрал 46 очков в турнирной таблице и оторвался от Милана и Интера (по 40 баллов), однако у "россонери" есть матч в запасе.

Серия А, 16-й тур

Интер – Лечче 1:0

Гол: Ф. Эспозито, 78

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, А. Бастони, Диуф (Энрике 57), Барелла (Фраттези 57), Зелински, Мхитарян (Лаутаро Мартинес 72), Аугусто, М. Тюрам (Сучич 87), Бонни (Ф. Эспозито 56)

Лечче: Фальконе, Вейга, Зиберт, Габриэль, Галло, Л. Кулибали, Мале (Сала 86), Гандельман (Каба 68), Пьетротти (Ндри 82), Штулич, Соттил (Моренте 68)

Предупреждения: М. Тюрам 17, Энрике 90+2 – Вейга 63