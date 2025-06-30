Павел Василенко

Лионель Месси – главная звезда Интер Майами. Американский клуб сделал официальное заявление относительно будущего аргентинца.

Месси присоединился к Интер Майами летом 2023 года, когда истек его контракт с ПСЖ, и решил продолжить карьеру за пределами Европы.

Его контракт с Интер Майами действует до конца 2025 года. Пока неизвестно, будет ли он продлен.

Однако американцы полны решимости продолжать сотрудничество. Они опубликовали официальное заявление, которое цитирует Фабрицио Романо.

«У Лео контракт до конца 2025 года. Правда в том, что обе стороны заинтересованы в продолжении этих отношений. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроем, чтобы это произошло».

Отмечается, что представители Месси занимают ту же позицию.

В этом сезоне аргентинец провел 24 матча за Интер Майами, забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.