Сергей Разумовский

В 23-м туре итальянской Серии А Комо и Аталанта сыграли вничью.

Ход встречи определило раннее удаление Аханора за удар Перроне, после чего Комо получил тотальное преимущество по статистике (удары 28:6, в створ 9:2, владение 79:21), однако реализовать давление не смог, а кульминацией стал пенальти на 97-й минуте за игру рукой Скальвини — Пас не переиграл вратаря Карнезекки, который отбил удар; в итоге Комо прервал серию из восьми матчей с забитыми голами и имеет только одну победу в последних четырех домашних играх, а Аталанта, несмотря на игру в меньшинстве, потеряла важные очки в гонке за топ-5.

Кремонезе проиграл Интеру 0:2 на стадионе Джованни Цини в Кремоне. Один из мячей забил Лаутаро Мартинес, для которого этот гол стал 14-м в текущем сезоне чемпионата. Еще до перерыва удвоил преимущество нерадзурри Зелиньский.

Благодаря победе Интер сохранил и укрепил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от Милана до 8 очков (55 против 47), хотя у соперника есть матч в запасе. Комо (41) продолжает опережать Аталанту (36).

Серия А, 23-й тур

Комо – Аталанта 0:0

Удаление: Аханор, 8

Кремонезе – Интер 0:2

Голы: Лаутаро, 16, Зелиньский, 31