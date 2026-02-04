Сергей Разумовский

В четвертьфинале Кубка Италии Интер в напряженном матче одолел Торино со счетом 2:1.

Первый тайм проходил в довольно равной борьбе, однако ближе к перерыву миланцы сумели преобразовать одну из своих атак в гол. На 35-й минуте отличился Бонни, выведя хозяев вперед.

Сразу после перерыва Интер удвоил преимущество: на 47-й минуте забил Дьюф, и казалось, что игра переходит под контроль хозяев. Но Торино быстро вернул интригу — на 57-й минуте Куленович сократил отставание до минимума. Далее гости старались додавить, но Интер удержал победный счет 2:1.

Интер вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя пары Наполи – Комо.

Кубок Италии, четвертьфинал

Интер – Торино 2:1

Голы: Бонни, 35, Дьюф, 47 – Куленович, 57

Интер: Х. Мартинес, Де Фрай, Ачерби, Аугусто, Камате (Энрике 80), Дьюф, Фраттези, Мхитарян (Сучич 56), Кокки (Биссек 75), Бонни (Ф. Эспозито 56), М. Тюрам (Лаутаро Мартинес 56)

Торино: Палеари, Тамез, Коко, Мариануччи (Марипан 61), Педерсен (Лазаро 61), Анжорин (Илхан 61), Прати, Влашич, Обрадор (Н. Нкунку 86), Куленович, Нджиэ (Сапата 73)

Предупреждения: Сучич 71, Камате 79, Ф. Эспозито 83 – Марипан 88