Павел Василенко

Интер сенсационно выбыл из Клубного чемпионата мира в 1/8 финала. Не исключено, что нерадзурри потеряют одну из своих звезд сразу после турнира.

После финала Лиги чемпионов Симоне Индзаги решил покинуть Интер. Итальянский тренер воспользовался выгодным предложением от Аль-Хиляля.

Своим новым клубом он вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, неожиданно выбив Манчестер Сити. Интер не попадет в восьмерку сильнейших на турнире.

Не исключено, что Дензел Думфрис решит покинуть миланский клуб. Инсайдер Фабрицио Романо информирует о пункте о выкупе в контракте игрока.

Нидерландец может покинуть Интер, если за него заплатят 25 млн евро. Однако сделка действует только до середины июля, так что времени на завершение потенциального соглашения не так уж много.

В последние месяцы интерес к игроку проявляла Барселона. Однако официальное предложение так и не было сделано.

Прошлый сезон Думфрис провел 47 официальных матчей за Интер, забив 11 мячей и отдав шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.