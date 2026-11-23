Сергей Разумовский

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу не смог доиграть матч против Аталанты (4:4) из-за боли в правом бедре. На 34-й минуте турецкий футболист остановился во время атакующего действия, попросил замену и покинул поле, заметно прихрамывая. Его место занял Петар Сучич.

По информации La Gazzetta dello Sport, у Чалханоглу могло повториться повреждение задней поверхности бедра, которое беспокоило его ранее. Окончательных выводов о характере травмы пока нет. Полузащитник должен пройти углубленное обследование, после которого врачи смогут оценить степень повреждения и определить ориентировочные сроки восстановления.

Из-за травмы участие Чалханоглу в ближайших матчах Интера оказалось под вопросом. SportsDunia сообщает, что футболист, скорее всего, не сыграет против Штутгарта в Лиге чемпионов 25 ноября, а также пропустит встречу с Дженоа в Серии А 28 ноября. Тем не менее, окончательное решение будет зависеть от результатов медицинского обследования.

Возможное отсутствие турецкого полузащитника осложняет ситуацию для главного тренера Кристиана Киву. Готовность Петра Зелиньски также остается под вопросом, тогда как Аканджи, Бонни и Станкович уже находятся в лазарете.

Ранее нападающий Интера Маркюс Тюрам пропустил матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы.