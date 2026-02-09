Сергей Разумовский

В 24-м туре итальянской Серии А Интер разгромил Сассуоло и впервые за долгое время так уверенно обыграл этого традиционно неудобного соперника.

До этого миланцы в основном побеждали «на тоненького» — в частности, 2:1 дома в сентябре после двух подряд поражений от Сассуоло в прошлом. Команда Кристиана Киву продолжает впечатлять темпом в Серии А.

Это уже 11-я победа в последних 12 матчах чемпионата (при одной ничьей) и восьмая подряд на выезде. Интер довел общее количество голов в лиге до 57 за 24 тура — на 18 больше, чем у ближайшего преследователя, хотя еще совсем недавно выигрывал тяжелые матчи с минимальным счетом и едва проходил кубковые раунды.

Сассуоло начал активно и даже мог забивать первым, но дальше инициативу перехватили гости: Биссек открыл счет после подачи Димарко, а во втором тайме после отмены VAR гола хозяев Интер добавил еще четыре — Лаутаро отметился после ошибки выноса, Аканчи замкнул угловой, а удаление Матича сняло последние вопросы относительно результата.

Победа позволила Интеру сохранить лидерство с комфортным отрывом от Милана (58 против 50), тогда как Сассуоло, несмотря на болезненное поражение, остается в середине таблицы на 11-й позиции.

Серия А, 24-й тур

Сассуоло – Интер 0:5

Голы: Биссек, 11, М. Тюрам, 28, Лаутаро Мартинес, 50, Аканчи, 53, Энрике, 89

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Идзес, Дойг (У. Гарсия 70), Матич, И. Коне, Торстведт, Берарди (В. Кулибали 59), Пинамонти (Нзола 71), Лоренте (Липани 59)

Интер: Зоммер, Аканчи, Биссек, А. Бастони (Дармиан 63), Энрике, Зелински (Фраттези 63), Мхитарян (Диуф 70), Сучич, Димарко, М. Тюрам (Ф. Эспозито 76), Лаутаро Мартинес (Бонни 76)

Предупреждения: Матич, 55 – Димарко, 82

Удаление: Матич, 55 (вторая желтая)