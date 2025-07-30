Павел Василенко

Ливерпуль по-прежнему активно интересуется нападающим Ньюкасла Александром Исааком.

Этим летом чемпионы Англии проявили невероятную активность на трансферном рынке. На данный момент они потратили более 300 миллионов евро на Флориана Вирца, Уго Экитека, Милоша Керкеза и Джереми Фрімпонга. Они не собираются останавливаться на достигнутом.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Исаак уже достиг соглашения с Ливерпулем по условиям контракта до середины 2031 года.

«Исаак хочет перейти в Ливерпуль в это трансферное окно. Клубы на связи. Его зарплата будет примерно такой же, как у Уго Экитека», — написал Плеттенберг.

Поясним: француз, который недавно присоединился к Ливерпулю, как ожидается, будет получать 15-16 миллионов евро в год.

Сколько Ливерпулю придется заплатить за Исаака? СМИ сообщают о сумме, превышающей 100 миллионов евро.