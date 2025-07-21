22-летний защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный попал в сферу интересов нескольких ведущих клубов Европы.

По данным The Spurs Planet, Тоттенхэм активно ведет переговоры о возможном трансфере украинского центрбека. Однако лондонцам будет непросто получить игрока, ведь, несмотря на временное затишье в переговорах, главным претендентом на Забарного, как и раньше, остается ПСЖ.

В прошлом сезоне Забарный принял участие в 39 матчах за Борнмут во всех соревнованиях и записал на свой счет одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Забарный с женой посетили суперпоединок Усика против Дюбуа.