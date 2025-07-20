Защитник английского Борнмута и национальной сборной Украины Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной посетили громкий боксерский вечер в Лондоне, главным событием которого стал бой Александра Усика против Дэниэля Дюбуа.

Ангелина Забара поделилась фото и видео с вечера на своей странице в Instagram, показав атмосферу большого спортивного праздника.

В подписи к публикации она трогательно отреагировала на победу Усика нокаутом в пятом раунде:

– Неповторимые эмоции, невероятная гордость.