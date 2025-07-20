Забарный с женой посетили супербой Усика против Дюбуа
Это неповторимые эмоции — Ангелина Забарна рассказала о впечатлениях от победы украинского боксера
около 2 часов назад
Илья Забарный / фото - Getty
Защитник английского Борнмута и национальной сборной Украины Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной посетили громкий боксерский вечер в Лондоне, главным событием которого стал бой Александра Усика против Дэниэля Дюбуа.
Ангелина Забара поделилась фото и видео с вечера на своей странице в Instagram, показав атмосферу большого спортивного праздника.
В подписи к публикации она трогательно отреагировала на победу Усика нокаутом в пятом раунде:
– Неповторимые эмоции, невероятная гордость.
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