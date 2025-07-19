Интерес к украинскому защитнику Борнмута Илье Забарному продолжает набирать обороты, а борьба за его подписание становится все более напряженной.

Главным претендентом на 22-летнего игрока, как и прежде, остается ПСЖ. Тем не менее, французский клуб пока не готов удовлетворить финансовые требования англичан, ведь Борнмут оценивает трансфер в 70 миллионов евро.

В гонку за талантливого центрбека также вступил Тоттенхем. Лондонская команда готова выложить нужную сумму, однако перед ней стоит новая задача, ведь нужно убедить самого футболиста выбрать их проект.

Как сообщает TBR Football, несмотря на серьезный интерес со стороны «шпор», Забанный настроен исключительно на переход в стан чемпиона Франции. С ПСЖ у него уже согласованы личные условия.

В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей за Борнмут, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.