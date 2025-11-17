Ровно стало центром большого футбольного праздника – на стадионе «Авангард» сошлись два мира: профессиональный футбол и медийная энергия. НК «Верес», участник Украинской Премьер-лиги, провел исторический матч против медиафутбольного клуба ProFan. Поединок, организованный при поддержке Betking Foundation и его основателя Павла Журила, стал настоящим праздником для болельщиков и ярким событием для футбольного сообщества.

Впервые в истории украинского футбола медиакоманда бросила вызов клубу УПЛ – и сделала это достойно, подарив болельщикам зрелищный футбол, много эмоций и атмосферу настоящего праздника игры.

Две философии – одно поле

МФК ProFan – победитель первого медийного футбольного чемпионата Украины UA Steel League, обладатель Кубка медиалиги и самый заметный медиафутбольный клуб страны, объединяющий блогеров и экс-футболистов. Команда продвигает культуру футбола через креатив и социальные инициативы, принимает участие в благотворительных и показательных матчах, создавая новый формат взаимодействия с фанатами.

НК «Верес» – профессиональный клуб из Ровно, участник УПЛ с многолетней историей, собственной академией и преданными фанатами. Команда использовала международную паузу, чтобы подарить зрителям настоящее футбольное шоу.

Результат и ход игры

Медиа-футбол принес игрокам «Вереса» настоящий взрыв эмоций. Игра началась мгновенно: первое перехватывание мяча привело к одновременной травме игроков обеих команд. Арбитр не колебался – желтая карточка медиа-игроку и буллит в ворота ProFan. Эрен Айдын не промахнулся – 1:0.

Динамика лишь возрастала. ProFan сумел использовать «Джокера» и сравнять счет, тогда как «Верес» получил карточку «Штрафной» – 1:1. Каждая минута была на вес золота, а специальные карточки добавляли игре непредсказуемости.

Второй тайм стал настоящей сенсацией: на поле вышел президент НК «Верес» Иван Надеин и поразил всех президентским буллитом. Вскоре он оформил дубль, укрепив лидерство команды и подняв ее боевой дух.

«Верес» завершил матч с разгромным счетом 5:1.

Независимо от счета, событие уже стало победой – как для футбола, так и для зрителей. Атмосфера на трибунах напоминала большой финал: песни, фан-зоны, автограф-сессии и совместное фото команд после игры.

Финальный свисток

«Мы не воспринимали игру как шоу – это был настоящий матч. ProFan доказали, что блогеры могут не только говорить о футболе, но и играть в него. Для нас это отличная разрядка, а для болельщиков – позитивная энергия и настоящее зрелище», – поделился впечатлениями Игорь Харатин, капитан команды, полузащитник НК «Верес».

Со своей стороны представители ProFan подчеркнули, что матч стал важным событием не только для команды, но и для всех участников медийного и футбольного движения.

«Для нас это был не просто поединок – это большое событие для всех, кто следит за развитием медийного футбола. Мы благодарны «Вересу» за уважение, игру на полную силу и возможность доказать, что медиакоманды есть«полноценной частью украинского футбола», – подчеркнул Кирилл Дучев, капитан команды ProFan.

Новый формат – новые возможности

Матч стал важной вехой для украинского футбола. На поле встретились два подхода: креатив и энергия блогеров против опыта и мастерства профессионалов. Основатель Betking Foundation Павел Журило назвал поединок «новым этапом развития украинского футбола, который соединяет профессионалов и медийных игроков на одной арене».

«Betking Foundation регулярно инициирует благотворительные и социальные футбольные проекты, и этот матч стал логическим продолжением нашей миссии – поддерживать развитие украинского футбола и делать игру зрелищной и захватывающей для всех фанатов», – добавил Павел Журило.

Хотя игра имела дружеский характер, борьба на поле была настоящей, а эмоции – искренними. Для зрителей матч стал возможностью увидеть любимых медиазвезд рядом с профессионалами УПЛ. Титульным спонсором обеих команд – НК «Верес» и ProFan – является лицензированный букмекер betking, который входит в состав King Group. Для betking это партнерство – символ единства бизнеса, спорта и медиа, поддержки украинского футбола, молодых талантов и создания форматов, которые превращают каждый матч в настоящий праздник для болельщиков по всей стране.

