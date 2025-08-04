Нападающий сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик в ближайшее время может покинуть клуб. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини больше не рассчитывает на форварда, и руководство приняло решение выставить его на трансфер.

«Ситуация, требующая внимания, – Довбик по-прежнему не оправдал ожиданий тренерского штаба во главе с Гасперини. Украинец не демонстрирует никаких признаков изменения своего поведения на поле, которое часто критиковал Раньери.

Довбик будет выставлен на трансфер, но римский клуб ожидает предложения от 32 млн евро, чтобы компенсировать затраты на переход футболиста из Жироны.

Если такая сумма будет предложена «волкам», пребывание украинского игрока в Риме закончится лишь через год после прибытия в итальянский чемпионат. В атаке Артема заменят Фабио Силва из Вулверхэмптона или Никола Крстович, который играет за Лечче», – сообщило издание Iltempo.it.