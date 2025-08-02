Рома, в составе которой выступает Артем Довбик, одержала уверенную победу над Лансом в товарищеском матче 2:0. Украинский нападающий провёл второй тайм, а на 47-й минуте был предупреждён за нарушение правил.

Первый мяч римляне забили уже на 14-й минуте, отличился Джанлука Манчини после передачи от Заки Челика. Во второй половине встречи преимущество удвоил Матияс Суле, которому ассистировал Куадио Коне.

Товарищеский матч

Ланс ‒ Рома ‒ 0:2

Голы: Манчини, 14, Суле, 55

Следующий контрольный матч у команды запланирован на 6 августа – соперником станет английская Астон Вилла. А официальный сезон для Довбика и его партнёров начнётся 23 августа – на своём поле они примут Болонью в рамках первого тура Серии А.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуются Ювентус и Милан.